Liverpool : Jordan Henderson fait ses adieux !

Une page se tourne à Liverpool. Après 12 ans de carrière chez les Reds, 490 apparitions et 32 buts inscrits, Jordan Henderson quitte le navire. Capitaine depuis plusieurs saisons sous les ordres de Jürgen Klopp, l’ancien milieu de terrain de Sunderland s’apprête à rejoindre officiellement Al Ettifaq. Un départ qui illustre encore un peu plus les chantiers qu’ont entamé les Reds depuis le début de l’été, eux qui souhaitent rajeunir leur entrejeu.

Sur son réseau social Instagram, Jordan Henderson a publié une vidéo poignante dans laquelle il fait ses adieux aux supporters. «Il est difficile de mettre des mots sur ces 12 dernières années et il est encore plus difficile de dire au revoir. Je serai toujours un Rouge. Jusqu’au jour de ma mort. Merci pour tout. You’ll never walk alone», écrit-il notamment. Arrivé sur la pointe des pieds sur les bords de la Mersey en 2011, Jordan Henderson repart en légende. Désormais, place à un tout nouveau défi pour l’international anglais.

