Real Madrid : Thibaut Courtois a le seum

C’est un petit séisme qui s’est produit ce mardi soir à l’Emirates Stadium. Arsenal recevait le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et à la surprise générale, les joueurs de Mikel Arteta ont terrassé les champions en titre, s’imposant sur le score fleuve de 3-0. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Gunners auraient même pu inscrire encore davantage de buts sans un grand Thibaut Courtois. Le Belge s’est d’ailleurs montré assez critique quant à la performance livrée par son équipe.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son sentiment à l’issue de la rencontre, le portier de 32 ans a durement jugé la deuxième mi-temps de la Casa Blanca, mais semble déjà focalisé sur le match retour : « en deuxième mi-temps, nous avons oublié de bien jouer au football, nous n’avons pas trouvé les joueurs libres. Je ne dirais pas que nous avons paniqué, mais nous n’étions pas sereins avec le ballon et, à la fin, ils ont marqué deux superbes buts sur coup franc et le troisième… et là, nous n’avons pas bien réagi. Si tu sais que tu joues contre une équipe qui a de bons tireurs, il ne faut pas faire ces fautes, ils peuvent en profiter. Mais bon, je vais continuer à bien étudier pour le match retour pour qu’ils ne marquent pas. On continue. » Les Merengues auront sûrement besoin de voir le gardien de but une nouvelle fois en feu pour croire à l’exploit mercredi prochain, au Bernabéu.