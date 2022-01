Mercato Real Madrid : pourquoi la direction commence à douter d'Erling Haaland

Une fois encore, Erling Haaland fait la une en Espagne, et surtout à Madrid. Contrairement aux rivaux du FC Barcelone, le Real Madrid vit un mercato hivernal plutôt calme, n'ayant pas spécialement besoin de se renforcer, et cible surtout le marché estival pour faire ses emplettes. Les noms de Kylian Mbappé, d'Aurélien Tchouaméni et du buteur norvégien reviennent ainsi encore et encore.

Mais le quotidien AS dévoile des détails qui risquent de décevoir un peu les fans madrilènes ce dimanche. Ou du moins, ceux qui voulaient voir le cyborg nordique sur la pelouse du Bernabéu. La direction du Real Madrid commence ainsi à s'inquiéter des soucis physiques à répétition du joueur norvégien.

La comparaison avec Benzema fait mal

Le média fait le compte et indique que depuis octobre 2019, il s'est déjà blessé à onze reprises, manquant au total 25 rencontres. Dans le même temps, Karim Benzema n'en a manqué que onze. Un peu trop de problèmes, musculaires notamment, qui refroidissent un peu les dirigeants du Real Madrid, qui estiment que pour un transfert qui se veut galactique, ça fait beaucoup.

Des risques que les Merengues semblent cependant prêts à assumer pour l'instant, puisque le média confirme que le Norvégien est toujours un véritable objectif des Blancos. Mais nul doute qu'ils scruteront de très près l'évolution de son état de forme au cours de la deuxième partie de saison...