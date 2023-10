Affaire de dopage : Papu Gomez sort enfin du silence

Comme anticipé et révélé par le média espagnol Relevo vendredi, le champion du monde argentin Papu Gomez est dans la tourmente. Contrôlé positif à un test d’antidopage datant de novembre 2022, soit quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, l’ancien joueur de Séville devrait être suspendu de toute activité sportive pendant deux ans. Si l’Argentine n’est pas inquiétée à l’idée de se voir retirer sa troisième étoile, l’Argentin pourrait lui en être déchu. Ce dimanche, le joueur est d’ailleurs sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«À la suite des récentes informations publiées sur moi concernant une éventuelle infraction réglementaire en matière antidopage, je porte à la connaissance des médias et de l’opinion publique certaines informations : je confirme d’abord que j’ai été informé hier de la décision du Comité de Sanction Antidopage de la Commission Espagnole, de suspendre ma licence fédérative pour une période de deux ans. Toutefois, je n’ai jamais eu et n’aurai jamais l’intention de recourir à une pratique interdite. L’infraction présumée trouve son origine dans la présence de terbutaline dans mon organisme parce que j’ai reçu par erreur et accidentellement une cuillère de sirop de mon fils pour le simple soulagement de ma toux», a commenté l’Argentin.