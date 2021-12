Le Sporting CP blinde João Palhinha !

Annoncé dans le viseur du Paris SG et de clubs anglais (Wolverhampton, Tottenham, Everton) et espagnols (Atlético de Madrid, Séville FC), João Palhinha (26 ans), titulaire en sélection du Portugal et taulier de l'entrejeu du Sporting CP, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions et actuel 2e de Liga Portugal Bwin, au coude à coude avec le FC Porto, avait évoqué son souhait de rester à Lisbonne, il y a un mois.

Le voilà exaucé. Déjà lié au Sporting CP jusqu'en 2025, le joueur formé au club - avant d'être prêté à droite et à gauche (Moreirense, Belenenses, Braga) - a paraphé un nouveau bail, qui le lie aux Leões jusqu'en juin 2026. Il s'agit de son sixième contrat depuis qu'il a rejoint le Sporting CP à l'âge de 17 ans. International aux 12 sélections (2 buts), il dispose toujours d'une clause libératoire à 60 M€.