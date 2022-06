Autriche-France : les compositions officielles

Troisième match pour les Bleus de Didier Deschamps dans cette Ligue des Nations. Battue à domicile par le Danemark (1-2) et tenue en échec en Croatie (1-1), l'équipe de France se déplace à Vienne pour affronter l'Autriche (un match à suivre en direct commenté sur FM à 20h45), avec l'ambition de dépasser son adversaire du soir au classement dans le groupe 1.

Pour ce troisième test, Didier Deschamps s'appuie sur un 4-2-3-1. Sans Varane, Kanté ou Mbappé, le sélectionneur fait confiance à une charnière Konaté-Saliba, compte sur un double-pivot Tchouaméni-Kamara et envoie un trio composé de Moussa Diaby, Antoine Griezmann et Kingsley Coman en soutien de Karim Benzema. En face, Ralf Rangnick s'appuie sur son capitaine, David Alaba, taulier de la défense. Sabitzer, Schlager et Laimer sont les têtes connus de Bundesliga chargés de verrouiller l'entrejeu. Devant, Arnautovic est aligné.

Les compositions d'équipes :

Autriche : Pentz - Seiwald, Wöber, Trauner, Alaba - Lainer, Laimer, Sabizter, Schlager - Arnautovic, Weimann

France : Lloris - Pavard, Konaté, Saliba, T.Hernandez - Tchouaméni, Kamara - M.Diaby, Griezmann, Coman - Benzema