La folle sortie de Rodrigo De Paul après Brésil-Argentine

Suite à la rencontre très mouvementée remportée par l’Argentine face au Brésil (0-1), sur la pelouse du stade du Maracana, Rodrigo De Paul a tenu à envoyer un message clair au monde du football, rappelant la grandeur et la supériorité de l’Albiceleste, qui a gagné la dernière Coupe du Monde. Dans le style qu’on lui connait, le milieu de l’Atlético de Madrid a lâché une déclaration qui devrait faire réagir.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux, nous sommes encore entrés dans l’histoire, nous sommes les premiers à battre le Brésil ici (lors des éliminatoires) et nous étions encore plus en colère contre ce qui s’est passé. Nous sommes la meilleure équipe nationale du monde. On parle sur le terrain, on a une grosse paire de coui… J’ai montré une fois de plus aujourd’hui que je donnerai tout pour ce maillot. Nous avons marqué l’histoire !», a ainsi déclaré De Paul au micro de TyC Sports. Les supporters argentins apprécieront.