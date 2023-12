Man Utd : Raphaël Varane en a ras-le-bol !

À 30 ans, Raphaël Varane ne veut plus perdre son temps. Victorieux pendant de longues saisons du côté du Real Madrid, le défenseur central français connait une campagne particulièrement délicate cette fois, à Manchester United. En démontre ses neuf petites apparitions en Premier League, sur 18 journées possibles. Le natif de Lille est écarté de la rotation mancunienne depuis plusieurs semaines, le tout sans avoir eu de vraies explications de la part de son coach, Erik ten Hag.

L’Équipe explique d’ailleurs que Raphaël Varane commencerait à être de plus en plus frustré en interne, même s’il continue de jouer son rôle de mentor pour la jeunesse, incarnée par un certain Willy Kambwala (19 ans) notamment. Ce dernier a fêté sa première titularisation de la saison dans la défaite face à West Ham ce week-end (2-0), doublant ainsi l’ex-madrilène dans la hiérarchie (Varane était souffrant, ndlr). En fin de contrat à l’été 2025, Varane se verrait bien rebondir bien loin de Manchester United, mais pour aller où ? À suivre…