Arsenal signe Omar Rekik !

Arsenal aime bien les jeunes défenseurs centraux, même s'il ne les fait pas jouer en équipe première ! Après avoir finalement prêté William Saliba à l'OGC Nice, le club londonien vient d'annoncer l'arrivée du défenseur central néerlandais de 19 ans Omar Rekik, frère de l'ancien Marseillais Karim Rekik.

Omar Rekik évoluait jusque-là avec la réserve du Hertha Berlin. Comme le précise Arsenal dans son communiqué, le défenseur vient renforcer avant tout la réserve des Gunners, dans laquelle évoluait Saliba avant son prêt à Nice...

Welcome to The Arsenal, Omar Rekik 👋 https://t.co/9yMeRffwt8