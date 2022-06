Liverpool officialise l'arrivée de Darwin Núñez

La suite après cette publicité

L'annonce officielle de Liverpool se faisait attendre. Le club de la Mersey a communiqué ce mardi en fin de journée sur l'arrivée de Darwin Núñez (22 ans), acheté pour 75 M€ (et 25 M€ de bonus) au Benfica Lisbonne, qui avait déjà vendu la mèche. L'international uruguayen était arrivé à Liverpool dans la matinée pour y passer sa visite médicale et signer son contrat en faveur des Reds.

« Le Liverpool FC a finalisé la signature de Darwin Nunez de Benfica, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail et d'une autorisation internationale. L'attaquant uruguayen a signé un contrat à long terme avec les Reds après avoir finalisé les conditions personnelles et passé un examen médical au centre de formation AXA », indique le communiqué du vice-champion d'Angleterre et d'Europe en titre.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay