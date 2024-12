Les nouvelles révélations explosives sur l’âge de Youssoufa Moukoko

Moi, tu me parles pas d’âge. Il y a quelques années, Kylian Mbappé avait fait le buzz avec cette phrase devenue célèbre. Youssoufa Moukoko (20 ans), lui, n’a plus du tout envie qu’on lui parle de son âge. Pourtant, c’est un sujet qui revient toujours sur la table. Tout d’abord, la presse comme les observateurs en ont parlé au moment d’évoquer son incroyable précocité. Grand talent de Sankt Pauli, il a rejoint ensuite le Borussia Dortmund, où il a régulièrement été surclassé. À 14 ans, il a signé un contrat avec Nike tout en jouant déjà avec les U19 du BVB, devenant même le plus jeune joueur à participer à un match de Youth League. Même chose dans les catégories supérieures.

De nombreux doutes sur son âge

Alors qu’il n’avait que 15 ans, Lucien Favre, qui coachait les Marsupiaux à l’époque, a commencé à s’y intéresser. Et à 16 ans, il a pu jouer ses premiers matches avec l’équipe professionnelle. En sélection allemande, il a connu un peu la même chose. À seulement 12 ans, il jouait déjà avec les U16. C’est à 17 ans qu’il a été appelé pour la première fois avec les A, entraînés à l’époque par Hansi Flick. Si sa précocité a fait beaucoup parler, les doutes concernant son "véritable" âge ont, eux aussi, fait couler beaucoup d’encre. Alors qu’il avait 12 ans et qu’il jouait avec les U17 du BVB, celui qui a été adopté et qui a déménagé en Allemagne était soupçonné d’avoir 5 ans de plus.

Des années plus tard, plusieurs médias allemands avaient dévoilé un acte de naissance au nom de Youssoufa Mohamadou, datant de l’an 2000. Celui-ci aurait été attribué à Moukoko, qui aurait donc 4 ans de plus. Mais en mars 2018, la fédération allemande de football a publié un communiqué de presse pour mettre un terme à toutes les polémiques et assurer que le footballeur est bien né le 20 novembre 2004 au Cameroun. «La DFB a déjà eu un certain nombre de discussions intensives avec le Borussia Dortmund à différents niveaux. A la demande de la DFB, pour un examen attentif des faits, les responsables du Borussia Dortmund soulignent toujours l’authenticité des papiers et documents, qui sont également connus de la DFB. Par conséquent, il n’y a aucun doute sur l’exactitude de l’âge du joueur.»

Les nouvelles déclarations de son père adoptif

Un joueur qui avait décidé de répondre à ces accusations mensongères en traînant devant les tribunaux le média allemand Der Spiegel, qui avait émis l’hypothèse que son âge était faux en 2022. Et l’international allemand (2 capes) avait gagné son procès. Mais ce vendredi, Moukoko, qui évolue en prêt à Nice cette saison (13 matches, 2 buts et 2 assists) fait face à de nouvelles accusations. «La façade de la star du football Youssoufa Moukoko (officiellement 20 ans) s’effondre de plus en plus !», titre Bild ce vendredi matin. La publication allemande dévoile de nouvelles déclarations de la part de Joseph Moukoko (73 ans). Ce dernier a assuré sous serment qu’il n’est pas le père biologique de Youssoufa Moukoko. Ce que l’on savait déjà. Mais il a apporté d’autres détails sur l’âge du joueur.

«Conscient de la responsabilité pénale d’une fausse déclaration sous serment, je déclare (…) sous serment : Youssoufa Moukoko n’est pas le fils biologique de moi et de mon épouse, Marie Moukoko. Il n’est pas non plus né le 20 novembre 2004 à Yaoundé, au Cameroun (…) Je lui ai dit : Youssoufa a obtenu un faux acte de naissance à Yaoundé. Sur ce, je suis allé à l’ambassade et je lui ai obtenu un passeport, puis je l’ai emmené en Allemagne comme mon fils. (…) Il est en réalité né le 19 juillet 2000. Nous l’avons rajeuni de quatre ans. Maintenant, il est né le 20 novembre 2004. Ma femme était employée par une agence qui travaille pour le sponsor du BVB Evonik, et j’étais employé directement par le BVB. Nous recevions donc de l’argent chaque mois. Nous n’avons pas travaillé. C’est comme ça que nous avons obtenu l’argent.»

Il aurait 4 ans de plus

Bild précise que Joseph Moukoko, qui a obtenu un contrat d’analyste vidéo et de scout, touchait au maximum 20 000 euros par mois. De plus, le média allemand, qui est parti au Cameroun pour tenter de trouver le véritable acte de naissance du joueur, n’a rien trouvé concernant une naissance en 2004. En revanche, le média allemand est tombé sur l’acte de naissance de Youssoufa Mohamadou, né le 19 juillet 2000, qui n’est pas mort et donc âgé de 24 ans aujourd’hui. Son père est Ousman Mohamadou, 51 ans. «Dans le bidonville "La Briqueterie" de la capitale où a grandi Youssoufa Moukoko, un oncle du footballeur raconte que son vrai père habite une villa à dix kilomètres de là. Plusieurs voisins confirment également que le père de la star du BVB, que tout le monde connaît ici, vit ici. Or, ce n’est pas Joseph Moukoko qui habite la villa, mais Ousman Mohamadou», écrit Bild, qui fait ainsi de lourdes accusations.

La publication a aussi contacté Sascha Fligge, directeur de la communication du BVB. Ce dernier a confié : «dans le cas de Youssoufa Moukoko, les parents biologiques peuvent être retrouvés à partir de documents d’identité officiels et d’actes de naissance délivrés par une autorité allemande. Ces documents restent valables à ce jour et constituent la base des droits de jeu et des approbations pour les clubs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, et bien sûr pour les équipes de sélection des associations comme l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans.» Bild précise qu’il «existe un acte de naissance allemand car Joseph et Marie Moukoko sont nés au Cameroun mais ont ensuite obtenu la nationalité allemande. Au cours de cette opération, l’acte de naissance de Youssoufa Moukoko a également été converti en acte de naissance allemand.» Les années passent et le débat sur l’âge de Moukoko continue de faire parler.