Sassuolo : La Juve va faire une offre pour Manuel Locatelli

Manuel Locatelli est un homme courtisé. Resplendissant avec la Squadra Azzurra depuis le début de l'Euro avec notamment un doublé face à la Suisse lors de la deuxième journée et la nouvelle victoire des siens 3-0, le milieu de 23 ans de Sassuolo voit logiquement sa cote s'envoler.

Intéressée de longue date, la Juventus Turin, qui a le loisir de l'observer toute l'année en Serie A et qui manque d'un milieu de très haut niveau, ne devrait plus tarder à passer aux choses sérieuses selon Goal Italie. Locatelli est leur priorité et les Bianconeri vont formuler une offre de 30 millions d'euros pour convaincre son club, qui en attend toujours 40. Pas sûr cependant que Sassuolo se précipite de vendre quand sa pépite brille à l'Euro, ce qui pourrait encore davantage faire monter les enchères.