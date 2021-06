Mercato : la cote de Manuel Locatelli explose !

L’Italie est en fête. Vainqueur de son deuxième match à l’Euro, encore une fois sur le score de 3 buts à 0, la Squadra Azzura célèbre déjà sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition et jubile face à la qualité de jeu proposée par les hommes de Roberto Mancini. Mais depuis le coup d’envoi de ce Championnat d’Europe, nos amis transalpins savourent l’incroyable conte de fées de Manuel Locatelli. À 23 ans, le milieu de terrain de Sassuolo dispute sa première grande compétition internationale. Et il casse tout sur son passage.

Profitant de l’absence de Marco Verratti dans l’entrejeu italien (le joueur du PSG se remet de sa blessure au genou), le natif de Lecco est l’une des révélations de ce début d’Euro. Les amateurs de Serie A avaient bien évidemment déjà repéré ses qualités, mais là, Locatelli se révèle au grand public. Elu homme du match d’ouverture face à la Turquie, l’international transalpin (12 capes, 3 buts) a remis ça contre la Suisse en s’offrant un magnifique doublé.

Un début d'Euro époustouflant

« Je suis très fier, c'est incroyable de jouer pour l'Italie, gagner ce trophée que je veux partager avec le groupe, c'est un groupe incroyable très uni, je suis fier de faire partie de ce groupe. Pour le premier but, c'est une action magnifique, j'ai vu le centre de Berardi à droite, j'ai couru dans la surface et c'est un but que je veux dédier à ma fiancée et à ma famille », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

À l’heure où la France s’enflamme sur Paul Pogba, l’Italie en fait donc de même avec Locatelli. Et à chaque fois qu’un joueur flambe lors d’un grand tournoi, son club s’en frotte forcément les mains. Les dirigeants de Sassuolo ne diront pas le contraire. Désireux de quitter l’Émilie-Romagne, Locatelli a de fortes chances de rapporter un petit pactole à son équipe.

Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain avait déjà vu son nom être associé à des grands d’Europe tels que la Juventus ou le FC Barcelone. Et si la Vieille Dame semblait bien partie dans ce dossier estimé à 40 M€, les prestations du joueur à l’Euro risquent d’attirer de nouveaux prétendants. Et le tarif devrait logiquement grimper en flèche. Un constat logiquement dressé ce matin par la Gazzetta dello Sport.

Jackpot garanti pour Sassuolo

Où jouera Manuel Locatelli la saison prochaine ? Nul ne le sait encore, mais un homme pourrait peut-être rattraper l’erreur qu’il a commise lorsqu’il était dirigeant à l’AC Milan : Leonardo. En 2018, quelques semaines après avoir été nommé directeur sportif du club lombard, le Brésilien prête Locatelli à Sassuolo, avec une option d’achat obligatoire fixée à 10 M€, sans prévoir de clause de rachat au cas où.

Aujourd’hui, Sassuolo remercie Leonardo pour ce cadeau. En quête de renforts au milieu, le directeur sportif du PSG, qui n’avait visiblement pas senti le potentiel du joueur, se démènera-t-il pour l’attirer vers la capitale française ? En mai dernier, Locatelli avait en tout cas fait l’éloge des Rouge-et-Bleu. « Oui, (le PSG) c’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens, mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d’une très grande ville. » À bon entendeur…