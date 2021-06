Italie-Suisse : les notes du match

Après sa victoire probante face à la Turquie (3-0) en inauguration de l'Euro, l'Italie a confirmé face au voisin suisse (3-0) et devient officiellement la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale. A Rome, toujours, la Nazionale n'a pas changé son fusil d'épaule. C'est le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli qui s'est offert un doublé, ses 2e et 3e buts pour sa 12e sélection, et une ovation de la part de l'antre romain. Ciro Immobile a beaucoup tenté et finalement trouvé la faille au bout du temps réglementaire. Roberto Mancini a trouvé le remplaçant idéal au convalescent Marco Verratti et peut se satisfaire du début de compétition de sa squadra.

L'ancien, Giorgio Chiellini, avait cru ouvrir le score, mais un double contrôle de la main repéré par la VAR l'en a empêché (19e). Le vétéran a ensuite jeté un froid sur le Stade Olympique, blessé et contraint de laisser sa place à Francesco Acerbi (24e). Dans la foulée, Manuel Locatelli a surgi devant le but pour reprendre un centre de Berardi et libérer la botte (1-0, 26e). Le milieu de 23 ans a mis l'Italie à l'abri au retour des vestiaires, d'une frappe pied gauche légèrement déviée (2-0, 52e). A une minute du terme, le régional de l'étape, Ciro Immobile, a inscrit le 6e but italien de la compétition, d'un tir qui a glissé sous le gant de Yann Sommer (3-0, 89e). L'Italie-Pays de Galles de dimanche (18h) vaudra une première place.

L'homme du match : Locatelli (8) : le milieu qui évolue à Sassuolo se distingue par son aisance technique et sa faculté à jouer en une touche. Des qualités qui se sont matérialisées sur l'ouverture du score italienne. A l'origine de l'action grâce à sa superbe ouverture, le numéro cinq se trouve à la finition en convertissant un centre de Berardi (1-0, 26e). Sa capacité à accélérer le jeu de son équipe par une transmission en une touche reste admirable. Récompensé de ses efforts par un deuxième but grâce à une superbe frappe qui ne laisse aucune chance à Sommer (2-0, 52e). Une rencontre de haute facture ce soir. Remplacé à la 85e par Pessina

Italie

Donnarumma (6) : le potier italien s'est montré sérieux en première mi-temps analysant bien les situations de jeu pour effectuer de bonnes sorties au pied. Vigilant sur les tentatives successives de Zuber (64e).

Di Lorenzo (5,5) : très sérieux dans son couloir droit, le défenseur italien s'est évertué à bien défendre et ne pas prendre risques superflus en première mi-temps. Très à son avantage dans les duels. le latéral du Napoli a profité des circonstances favorables du match pour se montrer un peu plus offensivement. Pas exempt de tout reproche sur l'occasion de Zuber (64e).

Bonucci (5,5) : véritable taulier de la charnière centrale italienne, le joueur de la Juventus apporte de la sérénité à ses partenaires. Rarement pris à défaut, son expérience et son sens du placement lui permettent de bien analyser les situations.

Chiellini (non noté) : le capitaine de la Squadra Azzura pensait bien ouvrir le score pour les siens mais la VAR a logiquement refusé le but pour une faute de main (20e). Le joueur de la Juventus doit quitter prématurément les siens sur blessure (23e). Remplacé à la 24e par Acerbi (6) qui est bien entré dans son match avec une belle intervention devant Embolo notamment (45e). Le joueur de la Lazio s'est montré plutôt à son avantage dans les duels. Il se sacrifie en taclant pour contrer une frappe de Zuber (73e).

Spinazzola (6) : toujours très intéressant dans ses prises d'initiatives, le latéral gauche italien n'hésite pas à prendre des initiatives offensives comme sur son centre pour Immobile (11e). Véritable arme offensive pour son équipe, ses montées se sont toutes avérées dangereuses en première mi-temps. Il s'offre une belle opportunité juste avant la pause (37e). Plus discret au retour des vestiaires, le défenseur s'est consacré aux tâches défensives.

Barella (6) : l'élégant milieu de l'Inter se distingue par sa clairvoyance et son aisance technique. Capable d'osciller entre le jeu court et le jeu long, ses transmissions peuvent casser des lignes. Le champion d'Italie s'est distingué par quelques pertes de balles au retour des vestiaires. Remplacé à la 85e par Cristante

Jorginho (6) : travailleur de l'ombre, sa vision du jeu et son sens du placement restent essentielles à son équipe. Le joueur de Chelsea se montre précieux à la récupération du ballon. Véritable métronome dans l'entrejeu italien, le numéro huit apporte de la stabilité à son équipe.

Berardi (6) : l'ailier droit de Sassuolo constitue toujours un danger sur son couloir droit. L'intéressé a démontré toutes ses qualités techniques sur le centre qui amène le but de Locatelli (1-0, 26e). Un peu plus discret au retour des vestiaires, sa qualité de percussion reste intéressante. Gâche une belle occasion avec une frappe trop enlevée (67e). Remplacé à la 68e par Toloi

Immobile (6,5) : titularisé à la pointe de l'attaque italienne, le buteur de la Lazio manque une belle opportunité de la tête sur un bon centre de Spinazzola (11e). L'attaquant transalpin sait se faire oublier quand il le faut. Point d'ancrage pour son équipe, il pèse sur les défenses adverses. Le numéro 17 profite d'un long ballon pour s'ouvrir le chemin du but mais ne parvient pas à cadrer (72e). Bien servi par Chiesa, sa frappe tendue passe juste à côté (75e). Récompensé de ses efforts par un but sur une frappe vicieuse en fin de match (3-0, 89e).

Insigne (7) : le petit attaquant de poche du Napoli apprécie évoluer entre les lignes et dans les petits espaces. L'intéressé reste capable sur un coup d'éclat de faire basculer une rencontre. Le numéro dix a souvent combiné avec Spinazzola. Très mobile dans ses déplacements, l'intéressé n'a pas lésiné sur les efforts défensifs. Remplacé à la 68e par Chiesa qui aurait pu être passeur décisif pour Immobile (75e).

Suisse