Liga NOS : le Sporting CP reprend ses distances

Vainqueur de la Coupe de la Ligue ce week-end, le Sporting CP mettait à jour son calendrier en Liga NOS ce mardi soir. Et les Leões ont repris leur distance en tête du classement, grâce à un succès sur la pelouse de Boavista (0-2, 15e journée).

Nuno Santos (24e), servi par Nuno Mendes, et Pedro Porro (77e) ont inscrit les buts de la victoire lisboète. Les hommes de Ruben Amorim comptent désormais quatre points d'avance sur le FC Porto, deuxième, et six sur Benfica, troisième. Le quatrième, Braga, s'est lui imposé face à Gil Vicente (1-0), sur un but de Iuri Medeiros.