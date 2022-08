Liverpool : le conseil de Luis Suarez à Darwin Núñez

Joueur de Liverpool entre 2011 et 2014 (133 matchs), Luis Suarez connaît bien Liverpool. À cet effet, l'Uruguayen a pu conseiller son compatriote et néo-Red, Darwin Núñez, après son expulsion face à Crystal Palace, lundi. Interviewé par Telemundo, le Pistolero a raconté la conversation qu'il a eue avec l'ancien du Benfica : « Je lui ai parlé parce qu'il débute et maintenant ils vont le chercher doublement ou triplement, et plus selon comment ils sont en Angleterre. »

« Un connard vous dit qu'il s'est trompé et qu'il a passé un mauvais moment. Mais tomber et me relever m'a rendu plus fort » a-t-il expliqué avant de faire les louanges du jeune attaquant : « La forme de Darwin au niveau footballistique est spectaculaire, avec son âge le niveau qu'il a à Liverpool, c'est à applaudir. Vous devez profiter de cette étape, continuer à apprendre. [...] Darwin est quelqu'un qui écoute beaucoup, est très intelligent dans ce sens et va renverser la situation. »