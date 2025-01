John Textor perd son entraîneur à Botafogo

Moins d’un an après son arrivée, Artur Jorge quitte Botafogo. Et probablement avec le sentiment de devoir accompli. Arrivé cette année après une expérience sur le banc de Braga, le technicien de 53 ans aura permis au club brésilien de réaliser un doublé historique Copa Libertadores - Championnat brésilien. Difficile de revoir ses objectifs à la hausse après une telle performance, et comme attendu, le Portugais a quitté le club. Ce samedi, Botafogo l’a officialisé via un communiqué.

«Botafogo et Artur Jorge ont finalisé la rupture du contrat de l’entraîneur, y compris celui de son staff technique, d’un commun accord. Le club remercie ses champions 2024 pour les performances accomplies. Le nouveau comité technique sera annoncé prochainement», annonce le club. John Textor est déjà sur le pont pour trouver son nouvel entraîneur.