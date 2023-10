La nouvelle statistique alarmante de Manchester United

Dans un derby de Manchester qui aura vu les Citizens appliquer la loi du plus fort dans les grandes largeurs ce dimanche (0-3), Manchester United a une fois de plus été renvoyé à ses doutes et ses limites. S’ils restaient sur deux victoires de rang en championnat face à Brentford (2-1) puis Sheffield (1-2), les joueurs d’Erik ten Hag restent aujourd’hui englués à la 8e place de Premier League.

Une situation cauchemardesque pour un club de cette envergure, déjà battu à cinq reprises cette saison en championnat, et traduite par une nouvelle statistique assez alarmante. En effet, c’est la première fois depuis la saison 1986/1987 que Manchester United enregistre autant de défaites dans l’élite anglaise après seulement 10 journées de championnat. Erik ten Hag a du grain à moudre.