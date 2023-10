Premier League : City s’offre le derby de Manchester et revient à deux points du leader Tottenham

Le Théâtre des Rêves accueillait une rencontre de rêve pour les passionnés du football anglais. Manchester United recevait ce dimanche après-midi son voisin et ennemi juré, City, pour l’affiche de la 10e journée de la Premier League. Relégués à la cinquième place après les bons résultats du haut de tableau, les Skyblues devaient obligatoirement s’imposer en terres rouges pour revenir à deux points du leader, Tottenham. De leur côté, les Red Devils, qui restaient sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues, avaient six points de retard sur leur adversaire du soir et avaient pour mission de soigner leur bilan dans ce derby (1 seule victoire sur les 5 dernières confrontations directes).

Le début de la rencontre était rapidement dominé par les ouailles de Pep Guardiola, qui sollicitaient André Onana dès la huitième minute de jeu, avec le coup de casque de Phil Foden dégagé sur sa ligne par une parade réflexe de l’international des Lions Indomptables (35 sélections). Néanmoins, ce dernier s’inclinait face à l’inévitable Erling Braut Haaland, qui le prenait à contre-pied sur le penalty obtenu par Rodri, après visionnage de la VAR (1-0, 26e). Pourtant, les locaux s’offraient quelques occasions de revenir au score, notamment grâce à la percée de Rasmus Hojlund, qui s’excentrait sur la sortie d’Ederson avant de trouver Bruno Fernandes, trop imprécis sur sa reprise (31e). Brillant avec l’Ecosse, Scott McTominay se montrait également dangereux face au but, mais tombait sur un dernier rempart brésilien félin sur sa parade de la main droite (45+1e).

Haaland, encore lui

Son homologue camerounais s’illustrait également dans ses buts, sur une tête puissante d’Haaland à bout portant, déviée in extremis (45+1e). Au retour des vestiaires, les hommes en bleu ciel trouvaient finalement la faille pour faire le break : sur un beau mouvement collectif entre Jack Grealish - auteur d’une belle frappe déviée (57e) - et Bernardo Silva, le Portugais retrouvait le Cyborg norvégien, de la tête encore, et cela faisait mouche (2-0, 49e). Et si Haaland, auteur de 11 buts en PL en seulement 10 rencontres, était tout proche d’un triplé, il se muait finalement en passeur décisif dans le dernier quart d’heure. En effet, après un ballon piqué raté face à Onana, l’ancien buteur du Borussia Dortmund suivait bien l’action de Rodri pour récupérer le ballon et trouver Phil Foden en embuscade face au but (80e).

Les locaux, malmenés dans le jeu et au tableau d’affichage, tentaient quelque peu de réduire l’écart et de se redonner de l’espoir pour revenir, tout comme Marcus Rashford, proche d’inscrire le but du 2-1. Néanmoins, la frappe du numéro 10 d’United était trop croisée pour inquiéter la défense adverse (69e). Face à des Cityzens moins intenses dans le jeu, les poulains d’Erik ten Hag semblaient plus dominateurs mais n’arrivaient pas à bousculer leur arrière-garde. Avec cette belle victoire (3-0), Manchester City reprend la dernière marche du podium et revient à deux points du leader Tottenham, vainqueur à Crystal Palace vendredi soir. De son côté, Manchester United n’arrive pas à se relancer en championnat et reste bloqué à sa huitième place, à sept points du premier européen, Aston Villa.