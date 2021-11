Mattéo Guendouzi fait de l'OM son choix numéro un

La suite après cette publicité

Personnage clivant, adoré par ses coéquipiers, détesté par ses adversaires, le teigneux Mattéo Guendouzi a une nouvelle fois été convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France, décisives dans l'optique de la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors qu'il pourrait disputer ses premières minutes avec les A face au Kazakhstan (samedi, 20h45) ou contre la Finlande (mardi, 20h45), le milieu de 22 ans a évoqué son image mais aussi son club, l'Olympique de Marseille, en conférence de presse. Un OM où il compte bien durer.

Détesté ? Apprécié ? «J’en ai conscience. Ça ne me dérange pas. Chacun a son avis sur un joueur. Beaucoup peuvent dire du bien de moi et beaucoup peuvent dire du mal. Le plus important c‘est que le peuple marseillais m’ait adopté et que ça se passe très bien avec eux». Comme un taulier, le jeune papa ne s'embarrasse pas des critiques. L'important ? Que sa famille - ses proches et les supporters phocéens - le soutiennent. A l'OM, Mattéo Guendouzi semble déjà avoir conquis son monde. Prêté par Arsenal, avec qui il reste lié jusqu'en juin 2023, le natif de Poissy a déclaré vouloir poursuivre l'aventure au-delà de l'été prochain.

S'inscrire dans la durée à Marseille

«Aujourd'hui, je suis en prêt, toujours lié par le contrat avec Arsenal. Mais je suis totalement focus sur ce que je dois faire avec l’OM. C’est un club dans lequel je veux me projeter dans le futur, où je veux m'inscrire dans la durée. J’ai déjà eu des discussions avec le club avant de signer, je me sens très à l'aise là-bas et c'est pour ça que je veux continuer à prendre du plaisir et m’inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille», a-t-il expliqué devant les médias présents à Clairefontaine.

Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 17 matches cette saison, Mattéo Guendouzi a notamment été conquis par son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, dans lequel il se retrouve. «J’ai cette grinta depuis très jeune. J’ai toujours eu cette rage de vaincre, de vouloir être le meilleur. Ça colle avec l’OM, avec le coach. On a un peu la même attitude, la même façon de voir le foot. J’ai déjà beaucoup progressé avec lui, je vais continuer. C'est un très grand coach, on apprend beaucoup tactiquement mais aussi sur le plan humain. Il est derrière moi au quotidien…» Mattéo Guendouzi et l'OM semblent faits l'un pour l'autre.