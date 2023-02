OM : Samuel Gigot sort sur blessure face à Clermont

La rencontre entre Clermont et l’Olympique de Marseille aurait pu ne jamais commencer, la faute à des débordements aux abords du stade Gabriel-Montpied. Malgré ce faux départ et un retard de 45 minutes sur la programmation initiale, la partie pouvait finalement commencer. Alors que les Olympiens menaient d’un but grâce à l’ouverture du score d’Alexis Sanchez sur pénalty (44e), une mauvaise nouvelle venait ternir un peu plus ce match.

Sur la dernière action de la première période, Aïman Maurer pénétrait dans la surface et frappait, tout en blessant sérieusement Samuel Gigot en retombant (45e+1). Le défenseur français restait alors de longues minutes au sol avec le staff médical à ses côtés. Il était même finalement remplacé au retour des vestiaires. Une très mauvaise nouvelle pour Igor Tudor alors que le calendrier des prochaines semaines s’annonce très intense pour l’Olympique de Marseille.

