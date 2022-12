Coupe du Monde, Maroc : le discours plein d'espoir de Walid Regragui

La suite après cette publicité

Le rêve du Maroc s'arrête là. Trop brouillonne devant pour faire la différence, et surprise dès la 5e minute par Theo Hernandez, la sélection n'a pas réussi à imiter ses exploits réalisés face à l'Espagne et au Portugal. Les Lions de l'Atlas ont été battus par les Bleus 2-0 et joueront le match pour la 3e place contre l'Argentine. La déception est forcément grande mais le parcours est aussi à retenir. Cette équipe sera allée au bout d'elle même.

«On a donné le maximum, c'est le principal. On a perdu Aguerd à l'échauffement, Saiss dès le début du latch et Mazraoui à la mi-temps, mais je n’ai rien à dire. On est allé au bout du bout du bout. On a donné le maximum. Contre la France, la moindre erreur se paye cash. Mais on ne peut pas passer en finale avec un tel déchet technique. C'était mieux en seconde période, on a eu des occasions mais on ne marque pas et le 2e but nous tue. Mais ça n’enlève pas tout ce qu’on fait avant» assure Walid Regragui sur beIN Sports.

Regragui en veut plus

En poste tout juste avant le début de la compétition, le sélectionneur a su mener son équipe dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Une première pour une sélection africaine et un exploit déjà majeur. Le Maroc n'a pas à rougir de son parcours et peut même prendre date pour la suite, le prochain Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Elle sera également plus attendue par ses adversaires.

Mais l'aventure ne fait que débuter pour Regragui. «Cette petite finale sera dure mentalement. On va surtout donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué. Tout le monde doit participer. On a envie de finir troisième. Le plus important était de montrer un bon visage, des beaux supporters. Il va falloir travailler pour atteindre le haut niveau et gagner la Coupe du Monde, mais on n’est pas loin.» Il faudra compter avec le Maroc dans les prochaines années.