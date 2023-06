France Espoirs - Mexique Espoirs : les compositions officielles

L’équipe de France espoirs fait face au Mexique à partir de 18h30 à Grenoble dans le cadre d’un match de préparation à l’Euro. Les Bleuets débutent leur tournoi dans moins d’une semaine, l’affiche de ce soir doit servir de tremplin, une victoire est attendue pour faire le plein de confiance. En face, le Mexique va tenter de réaliser un gros coup en accrochant l’équipe dirigée par Sylvain Ripoll à son tableau de chasse. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, la France démarrera en 4-3-3. C’est Meslier qui prendra place dans le but, le récent vainqueur de l’Europa League Badé sera associé à Lukeba en charnière centrale, Nkounkou et Kalulu en latéraux. Au milieu on retrouve les tauliers de cette sélection avec Caqueret, Koné et Thuram. Enfin en attaque, Barcola et Gouiri entoureront Kalimuendo.

Caqueret ouvre le score, les Bleuets gèrent leur écart (1-0)

Les compositions

France : Meslier - Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou - Koné, Caqueret ©, K.Thuram - Barcola, Kalimuendo, Gouiri.

Mexique : E.Garcia (g), Campillo del Campo, Carrillo, D.Garcia, A.Gomez, M.Gomez, Gonzalez, Monreal, Munoz, Villa.