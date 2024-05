Nolan Roux annonce sa retraite

Après une riche carrière passée en France, Nolan Roux a décidé de ranger ses crampons. À l’âge de 36 ans, le joueur était en fin de contrat depuis l’été dernier. Dans les années 2010, le natif de Compiègne a laissé son empreinte sur la Ligue 1. Avec 295 matchs disputés dans le championnat de France, il a au total inscrit 73 buts et délivré 27 passes décisives. Une carrière fructueuse pour laquelle il a souhaité remercier ses fans. « Merci le football… j’ai donné… j’ai vibré… je t’ai apprécié… et détesté. Tu as fait partie de ma vie, je te salue et te remercie » a-t-il communiqué à ses fans.

Apprécié dans tous les clubs où il est passé, Nolan Roux a débuté sa carrière à Lens (2008-2009), avant de partir rapidement en Bretagne au Stade Brestois (2009-2012). C’est dans le Finistère que l’attaquant français s’est révélé. Parti de la Ligue 2, il a permis au club d’accéder à l’élite du football français et a disputé la saison suivante ses premiers matchs de Ligue 1. Il est ensuite parti à Lille, chez les Dogues (2011-2015), tout juste auréolé d’un titre de champion de France. Dans le Nord, Nolan Roux a eu l’opportunité de jouer des matchs de Ligue des Champions, mais sans réussir à marquer. Ensuite, il a choisi Saint-Étienne (2015-2017) avec qui il a joué un rôle majeur pour les places européennes. En fin de cycle, il s’est dirigé vers le FC Metz. Sur le plan statistique, il a réalisé sa meilleure saison en Lorraine avec 15 buts en Ligue 1. Il est retourné en Bretagne à Guingamp (2018-2019), puis à Nîmes (2020-2021). Nolan Roux a finalement terminé sa riche carrière en National à la Berrichonne de Châteauroux, où il a joué pendant deux saisons (2021-2023).