Euro 2024 : le terrible constat de Kylian Mbappé après l’élimination des Bleus

Il n’y aura pas de nouvelle finale pour les Bleus de Didier Deschamps. Ils ont été logiquement battus par l’Espagne en demi-finale de l’Euro (2-1) par deux buts signés Lamine Yamal et Dani Olmo. Mbappé est une nouvelle fois passé au travers de son match, à l’image de son Euro raté où il n’aura marqué qu’une seule fois, contre la Pologne sur penalty. Il a pourtant eu la dernière opportunité de la rencontre mais il a frappé au-dessus après avoir pris le dessus sur la défense espagnole.

Une compétition à oublier pour le capitaine de l’équipe de France. «On est tombé sur une bonne équipe, ils ont bien joué et nous, on n’a pas été bon. Ils vont en finale et nous, on est éliminé. C’est la réalité du foot», constate-t-il amèrement après la rencontre, avant de poursuivre. «Il faudra revoir le match mais on a ouvert le score, on prend un puis deux buts assez rapidement. On a des situations pour revenir en deuxième mi-temps mais on ne revient pas. C’est le foot.»

Mbappé : «Je n’étais pas bon»

L’Euro aura été un véritable chemin de croix pour Kylian Mbappé. Lui même reconnaît qu’il s’est manqué mais il veut déjà passer à autre chose et penser à la suite. «C’est une compétition ratée. On avait l’ambition d’être champion d’Europe. On ne l’est pas, donc c’est une compétition ratée mais c’est le foot. Il faut passer à autre chose. Je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien et pour revenir en forme», indique-t-il en conférence de presse.

Selon lui, son équipe n’a pas mérité d’aller plus loin dans cette compétition. À l’arrache tout l’Euro, l’équipe de France est cette fois tombée sur plus forte qu’elle. «Au final, le foot c’est simple. C’est t’es bon ou tu n’es pas bon. Je n’étais pas bon. On rentre à la maison. Il faut bien que je me repose, ça va être important pour ma nouvelle vie. J’aurais de nouvelles choses à faire.» Nouveau joueur du Real Madrid, il sera attendu au tournant après de derniers mois très compliqués.