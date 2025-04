LdC, Barça : Lamine Yamal n’enterre pas l’Inter

Après le choc Arsenal-PSG, l’Inter défie le FC Barcelone dans l’autre demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Nerazzurri, longtemps encensés pour leur solidité, connaissent un coup de mou au plus mauvais moment, après trois défaites consécutives. Des revers qui ont mis fin à leur rêve de triplé et qui leur ont fait perdre la tête du classement de Serie A. Mais Lamine Yamal se méfie plus que jamais.

« Nous savons qu’ils sont très forts en défense et que c’est leur meilleure arme. Ils jouent très bien en contre. Nous sommes très bons sur le ballon. Nous devons tout donner pour passer au tour suivant. Cela n’a rien à voir. C’est une demi-finale de Ligue des champions. Ce n’est pas comme le championnat, avec tout le respect que je vous dois. Les résultats précédents n’ont rien à voir avec cela », a-t-il confié en conférence de presse.