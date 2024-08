L’incroyable coup de gueule de Jérôme Rothen contre DAZN et Laurent Nicollin

Décidément, les partisans de DAZN dans l’écosystème du football se comptent sur les doigts d’une main. Alors que tout le monde s’indigne du prix excessif de l’abonnement à la chaîne sportive pour la diffusion de la Ligue 1, Jérôme Rothen y est allé de son coup de gueule ce lundi sur les antennes de RMC. Offensif comme à son habitude, l’ancien milieu de terrain s’en est pris directement à la qualité de la chaîne anglaise : «j’ai vu tous les matchs, je me suis abonné à DAZN et j’ai vu tous les matchs. C’est du foutage de gueule ! C’est mal filmé, je ne parle même pas de ceux qui commentent parce qu’il y en a qui ont du talent. Mais c’est revu à la baisse à tous les niveaux alors qu’on paye un abonnement très cher pour avoir des matchs où il n’y a pas de consultant. Il y a quand même un cahier des charges. La qualité est catastrophique ! La plupart des gens ne connaissent pas le football, ne connaissent pas le football de haut-niveau et encore moins les joueurs donc les appellent par les numéros. Parfois ils interpellent le journaliste qui est tout seul et donc qui est dépassé. Tout ça pour 40 balles et Laurent Nicollin nous dit que ce n’est rien 40 balles… Je suis désolé mais il est complètement déconnecté.»

Visiblement remonté contre le président du MHSC, qui a soutenu publiquement le projet DAZN amené par Vincent Labrune et qui s’est fendu d’une comparaison peu appréciée avec le prix d’un restaurant, Rothen en a remis une couche en affirmant que le boss du club héraultais est déconnecté de la réalité : «On l’aime beaucoup, Laurent Nicollin, il a pris la suite de son père Loulou. C’est une histoire de famille, il met son oseille et je n’ai rien à dire là-dessus. Montpellier, il continue, il perdure et j’ai beaucoup de respect par rapport à ça. Mais là, il est complètement déconnecté en fait. Il est déconnecté parce que dans cet entretien-là il nous parle des droits TV qui sont catastrophiques et qui mettent les clubs français dont son club en grande difficulté. (…) Laurent Nicollin nous parle de Vincent Labrune, il défend son ami. Pas de problème et je ne demande pas qu’il attaque Vincent Labrune. Mais là aussi le fusible est très facile, le problème aujourd’hui c’est Vincent Labrune… Non ! Peut-être que le football français a d’autres problèmes et d’autres soucis. Et à commencer par les présidents qui sont aussi responsables de ça. Vous avez mal travaillé et vous ne vous remettez pas en question. Dans l’interview, j’attendais de savoir s’il avait mal travaillé telle ou telle année à Montpellier et que les joueurs n’ont pas donné satisfaction ou qu’il y a eu des erreurs de recrutements. Non, c’est toujours un problème de Covid ou un problème de droits TV, un problème de médias…» Le message est passé.