Le passionnant sprint de final de Ligue 2

On connaît l'identité de premier promu pour la saison prochaine. Toulouse a officialisé son retour en Ligue 1 lundi dernier après sa victoire sur Niort 2-0. Il reste encore à aller chercher le titre, ce qui est largement dans ses cordes avec 8 points d'avance à 3 journées de la fin du championnat. Ce sprint final s'annonce d'ailleurs très serré entre les poursuivants à la dynamique globalement positive. Ils sont encore 4 à la bagarre, Ajaccio, Auxerre, Sochaux et le Paris FC pour arracher la place de dauphin et le dernier strapontin pour l'élite. Les perdants devront affronter un véritable parcours du combattant, les barrages, à l'issue franchement incertaine (une seule équipe de L2 est montée depuis la réintroduction des barrages en 2016/2017), pour espérer grimper de division. Petit point sur les forces en présence.

AC Ajaccio, 2e, 68 points :

Le club corse est la surprise de ce quatuor mais c'est également le club le mieux placé à l'heure où l'on écrit ces lignes. Avec trois points d'avance et une différence de buts plus ou moins égale à celle de ses concurrents, l'ACA pourra compter sur sa défense de fer (17 buts encaissés seulement en 35 matchs) pour réaliser l'exploit. Dauphins depuis la 31e journée, les Orsi sont sur une très belle série de 7 matchs consécutif sans défaite à l'heure de recevoir un bon morceaux comme Le Havre, puis d'aller à Grenoble avant de conclure à domicile face au leader toulousain. Ce sont probablement eux qui ont le calendrier le plus difficile à affronter parmi l'ensemble.

Auxerre, 3e, 65 points :

Le jeu de l'AJA a été une nouvelle fois encensé durant la saison mais depuis que la montée est à porté de main, Jean-Marc Furlan et son équipe affichent un peu plus de prudence les week-ends. Les Icaunais aussi sont lancés sur une dynamique très intéressante avec une seule défaite (face à Toulouse) lors des 13 derniers matchs de Ligue 2. Ils ont certes trois points de retard sur l'ACA mais ont une fin de championnat sans doute plus abordable entre les réceptions de Dunkerque et d'Amiens pour finir mais il y aura tout de même un déplacement compliqué face au Havre. Pour cette 36e journée en revanche, il faudra faire sans deux titulaires importants : Mathias Autret et Carlens Arcus.

Sochaux, 4e, 64 points :

Dans le quintet depuis le soir de la 7e journée, les Sochaliens ont connu deux petits passages à vide en octobre-novembre puis en février qui leur coûtent cher aujourd'hui. Ils sont tout de même en train de réaliser une fin de championnat quasiment parfaite avec une série de cinq victoires et deux nuls sur les sept derniers matchs qui les a complètement relancé dans la course. Ils reçoivent en plus de cela deux équipes qui n'ont plus rien à jouer, Bastia et Dijon, et se déplaceront à Valenciennes, deuxième pire formation à domicile cette saison et toujours à la lutte pour son maintien. Un sans faute est tout à fait réalisable mais il faudra également compter sur des faux pas des adversaires directs.

Paris FC, 5e, 63 points :

Longtemps, le club de la capitale apparaissait comme l'autre favori avec Toulouse pour la montée directe en Ligue 1. Leader en début de championnat puis 2e entre la 23e et la 30e journée, les Parisiens se sont écroulés dans ce sprint final. Avec seulement deux succès sur les sept derniers matchs et des défaites contre la lanterne rouge Nancy, puis face au TFC, et à Bastia. Les hommes de Thierry Laurey tirent la langue et manquent de concentration. Ils ont par exemple encaissé 6 buts sur coups de pied arrêtés durant cette spirale négative. Ils n'auront pas d'autre choix que de remporter leurs deux dernières rencontres à domicile contre VA et Grenoble, entrecoupé d'un déplacement à Amiens, mais ne se font plus vraiment d'illusion non plus pour la 2e place...

