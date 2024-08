EdF : le Real Madrid ne veut pas que Kylian Mbappé soit utilisé

Près de deux mois après leur élimination en demi-finale de l’Euro contre l’Espagne (2-1), les Bleus sont de retour aux affaires. Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera sa liste en vue des deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie, le 6 septembre, puis la Belgique, trois jours plus tard. Sans surprise, Kylian Mbappé en fera partie, tout comme Aurélien Tchouameni (et peut-être Ferland Mendy), mais cette décision n’est pas au goût du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Comme l’annonce RMC ce jeudi, le club madrilène aurait aimé conserver le plus d’internationaux possibles pour cette trêve, et notamment ceux qui ont participé à l’Euro en juin. Aujourd’hui, les blessures de Camavinga et Jude Bellingham interpellent le staff merengue, et celui de l’équipe de France en a d’ailleurs eu l’information. En Allemagne par exemple, Antonio Rüdiger ne figure pas dans le groupe de Julian Nagelsmann, qui lui a accordé du repos.