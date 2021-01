Liverpool - Burnley : les compositions officielles

Avec ce match en retard de la 18e journée de Premier League, Liverpool espère se replacer et repartir de l'avant. Quatrièmes du championnat avec 34 unités, les Reds peuvent revenir à une longueur du duo formé par Leicester et Manchester City (à qui il reste un match de la 16e journée à disputer face à Everton), et à trois du leader Manchester United. Jürgen Klopp aligne cependant un onze remanié afin de supporter le rythme intense imposé par le calendrier du club.

L'Allemand garde un dispositif en 4-3-3 et bénéficie du retour de Joel Matip (absent depuis le match nul avec West Bromwich Albion le 27 décembre en raison d'une blessure à un adducteur) en charnière centrale. Ce dernier évoluera aux côtés de Fabinho, alors que Thiago et Alex Oxlade-Chamberlain accompagnent Georginio Wijnaldum au milieu. En attaque, Divock Origi est préféré à Roberto Firmino et Xherdan Shaqiri remplace Mohamed Salah. Tandis qu'en face Sean Dyche présente son habituel 4-4-2 où Charlie Taylor est titularisé en lieu et place de Erik Pieters, alors que Jóhann Berg Gudmundsson cède son poste à Dwight McNeil.

Les compositions des équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Thiago, Wijnaldum - Shaqiri, Origi, Mané.

Your #LIVBUR starting line-up 🔴🗞️ — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2021

Burnley : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - McNeil, Brownhill, Westwood, Brady - Barnes, Wood.