PSG : Christophe Galtier répond à la polémique de sa gestion du cas Mbappé

La suite après cette publicité

Il y aura donc trois semaines d’absence pour Kylian Mbappé ou «à peu près trois semaines» pour reprendre les termes de Christophe Galtier. Blessé à la cuisse gauche durant la rencontre face à Montpellier mercredi, l’attaquant ne pourra retrouver la compétition qu’après le 8e de finale aller face au Bayern Munich. Un vrai coup dur pour le PSG et Galtier, qui vont aborder la rencontre la plus importante de la saison sans leur meilleur joueur et meilleur buteur (25 buts). Forcément avec cette blessure, on s’interroge sur la gestion physique du numéro 7, lui qui a enchaîné directement en Ligue 1 contre Strasbourg et Lens, jouant 90 minutes à chaque fois, juste après la Coupe du Monde, en plus de la totalité du match de Coupe de France face à Pays de Cassel, formation de R1.

«Est-ce que c’était évitable? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs avec beaucoup d’internationaux, il y a des blessures. On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d’une saison. Je pense qu’on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Après ces deux matchs après la Coupe du Monde, il a eu 12 ou 13 jours (de vacances), il a eu un retour progressif. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque», cingle l’entraîneur en conférence de presse ce vendredi à la veille de cette 22e journée de Ligue 1.

À lire

Quelles solutions pour le PSG face au Bayern Munich sans Kylian Mbappé ?

S’adapter sans Mbappé et Neymar

Il faut s’adapter à l’urgence de la situation, d’autant que pour affronter Toulouse ce samedi (17h), Neymar ne sera pas disponible non plus, gêné cette fois à l’adducteur, alors que sa cheville et des douleurs musculaires l’ont déjà empêché d’être à Montpellier. Le secteur offensif est amputé de deux de ses titulaires habituels à 11 jours de la réception du Bayern. Les soucis physiques s’accumulent aussi en défense (Kimpembe est en phase de reprise mais Ramos est touché, comme Mukiele d’après Galtier). En plus de cela, le PSG a perdu Sarabia et Navas au mercato, des éléments qui étaient capables d’entrer dans le onze. Les solutions manquent d’autant que l’équipe n’est pas en grande forme en ce début d’année.

La suite après cette publicité

«Je dois organiser l’équipe autour d’une absence conjuguée de Kylian et de Ney, autour de Leo, un peu comme on l’a fait lors du match à Montpellier. Leo va être dans son registre. Après, c’est aux joueurs qui vont remplacer Ney et Kylian d’élever leur niveau de jeu.» Reste à savoir dans quel système cette équipe pourra évoluer et répéter ses schémas face à Toulouse, Marseille et Monaco, en vue du Bayern. «L’organisation que j’avais mise en place face à Reims, j’ai vu qu’en Ligue 1 avec les joueurs à ma disposition, ça ne pouvait pas le faire. C’est pour ça qu’à la mi-temps on est passé en 4-4-2 en losange qu’on avait déjà essayé. Je ne tâtonne pas mais j’essaie de trouver la formule adaptée aux enchaînements de match. Mes joueurs ont besoin de repères et on voit qu’ils ont plus de repères avec un 4-4-2 en losange ou à trois derrière.» C’est déjà une indication.