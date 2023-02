Quelle solutions pour le PSG face au Bayern Munich sans Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

Le couperet est tombé en milieu d’après-midi. Sa blessure d’hier à Montpellier (victoire 3-1) n’avait pas grand-chose de rassurant. Le communiqué médical du PSG a malheureusement confirmé cette tendance. «Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines.» En d’autres termes, l’attaquant est d’ores et déjà forfait pour la réception du Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, le 14 février prochain, soit dans 12 jours seulement.

Le coup est rude pour Galtier et le PSG, d’autant que Neymar souffrait récemment de douleurs musculaires, en plus d’avoir une cheville grinçante en ce moment. Absent à Montpellier, le Brésilien devrait être remis pour ce premier round face aux Bavarois mais sa situation est scrutée de près. Depuis le début de la saison, Mbappé n’a manqué que 4 rencontres, dont les deux premiers matchs lors du Trophée des Champions et la 1ère journée de Ligue 1. Ça fait peu pour imaginer son équipe évoluer sans lui. Il va pourtant bien falloir trouver des solutions.

Retour de la défense à 3 ?

Elles existent mais elles ne sont pas légion non plus. Dans les conditions où Neymar serait apte, le numéro dix prendrait alors place derrière un duo sans doute composé de Messi et Ekitike. C’est la seule animation offensive récente connue sans Mbappé car à Châteauroux en Coupe de France, Galtier avait laissé une partie de l’équipe au repos. C’était contre Angers le 11 janvier dernier mais ce soir là, Paris avait abandonné sa défense à 4 pour privilégier une assise défensive à 3. C’est donc un système envisageable contre le Bayern.

Cela demandera un gros travail des latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, mais également un alignement assez haut des deux joueurs dans l’axe du milieu de terrain, afin d’apporter le soutien nécessaire au trio. Or, le PSG a souvent eu du mal dans cette configuration en début de saison, ne parvenant pas constituer un seul bloc, et laissant souvent deux, voire les trois éléments offensifs isolés du reste de l’équipe. Pas la meilleure solution non plus pour une défense qui a terriblement du mal à garder sa cage inviolée.

Le PSG n’a plus d’ailier

Il reste donc une animation en 4-3-1-2, la plus utilisée par Galtier. Elle demandera beaucoup de plus de rythme que lors des dernières sorties. N’écartons pas non plus la possibilité d’un 4-4-2 avec Messi et Neymar devant. Cela permettrait de densifier le milieu de terrain, surtout avec de faux joueurs de couloirs, comme Renato Sanches par exemple. Une réponse à un effectif qui a perdu son seul véritable ailier cet hiver, Sarabia, parti à Wolverhampton. Il reste principalement des joueurs d’axe, à l’image de Carlos Soler et de Vitinha, et dans une moindre mesure, Ismaël Gharbi.

Le mercato est passé par là. Au lieu de se renforcer, ne réussissant pas faire à venir Ziyech, le PSG s’est même affaibli. Le club de la capitale se retrouve confronté à une réalité qui était à craindre. Avec le forfait de Mbappé, 4e joueur le plus utilisé (derrière Donnarumma, Marquinhos et Ramos) et meilleur buteur (25 réalisations), Ekitike est le dernier attaquant de pointe. Le jeune Housni est bien trop tendre. Bref, vous l’aurez compris, Christophe Galtier ne dispose pas de beaucoup de cartes dans sa main alors que se joue une grosse partie de la saison parisienne.