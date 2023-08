Amicaux : le groupe de l’OL sans Lacazette pour affronter Crystal Palace

Jusqu’ici, la pré-saison de l’OL est pour le moins inquiétante. Et même s’il est encore inutile de se lancer dans des conclusions hâtives, les Gones ont tout intérêt à vite rectifier le tir. Ils en auront l’occasion ce samedi lors de la dernière rencontre amicale de l’été face à Crystal Palace (18h30). Une rencontre face au club londonien, également sous le giron de John Textor, qui se fera sans Alexandre Lacazette.

Toujours muet face au but en ce début de saison 2023-2024, le buteur de 32 ans n’en aura pas l’occasion non plus ce samedi. A noter que Dejan Lovren, toujours touché à la cuisse depuis le premier match face à De Treffers, manque également à l’appel, tout comme Karl Toko-Ekambi, en instance de départ, et Duje Caleta-Car, fraîchement arrivé dans les rangs de Laurent Blanc.