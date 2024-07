JO 2024 (F) : portée par Katoto, l’équipe de France bat la Nouvelle-Zélande et file en quart de finale

Éliminée en quart de finale de la Coupe du monde 2019 et absente des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l’équipe de France féminine avait coché Paris 2024 depuis bien mois des mois sur son calendrier. Après une entrée en lice poussive, mais réussie contre la Colombie (2-1), puis une défaite dans le temps additionnel face au Canada (2-1), les joueuses d’Hervé Renard avaient l’ambition de se racheter ce mercredi soir, face à la Nouvelle-Zélande, au Parc OL. Une mission réussie, même si le succès aurait pu être plus large (2-1). Pour l’occasion, Hervé Renard procédait à un turnover par rapport au dernier match. Lakrar faisait son retour comme titulaire au poste de latéral droit, laissant De Almeida rebasculer dans l’axe pour pallier l’absence de Wendy Renard, forfait.

Karchaoui était alignée à gauche, alors que Bacha grimpait d’un cran, aux côtés d’une Amandine Henry de retour au milieu de terrain. Un retour qui aura d’ailleurs changé bien des choses pour les Bleues, et apporté un peu plus d’équilibre. Etouffantes d’entrée, les Françaises faisaient le siège de la surface néo-zélandaise, multiplaient les moments de chaleur, mais manquaient souvent de précision. La première vraie situation intervenait après 22 minutes de jeu, et c’était pourtant déjà la bonne. Sur son côté, Baltimore donnait des maux de tête à son vis-à-vis, centrait pour son ancienne partenaire en club, Katoto, laquelle flairait le bon coup et catapulait le ballon de la tête avec un peu de réussite (22e, 1-0). 20 minutes plus tard, on pensait Cascarino faire le break, mais sa frappe était repoussée par le poteau de Leat (41e). La sanction arrivait dans la foulée…

Une Katoto XXL

Jamais réellement dangereuses jusqu’ici, les Néo-Zélandaises douchaient pourtant le Parc OL juste avant la pause, après une exceptionnelle reprise de volée de Taylor aux 25 mètres (43e, 1-1). Il ne fallait quand même pas tout gommer pour les Françaises. Après un premier acte encourageant et globalement maîtrisé, elles revenaient encore avec de bonnes intentions, à l’image de leur deuxième but qui intervenait peu de temps après le début de la seconde période. Lancée dans la profondeur par Baltimore, Karchaoui centrait fort devant le but pour Katoto. Encore une fois, la Parisienne avait le pied sûr et s’offrait son 5e but dans le tournoi (49e, 2-1), de quoi conforter sa place de meilleure marqueuse de la compétition.

Quelques minutes plus tard, Cascarino pensait, elle, éteindre les espoirs adverses, mais sa tête fracassait le poteau. Un cruel manque de réussite pour la Lyonnaise, qui se traduisait par un nouveau poteau seulement cinq minutes plus tard, son troisième de la soirée, mais cette fois d’une puissante frappe. Amandine Henry voyait sa puissante frappe de loin fuir le cadre (68e), alors que l’entrante, Diani, faisait souffler plusieurs vents de panique dans la défense adverse. La petite frayeur de cette fin de rencontre intervenait à la 89e minute de jeu quand Karchaoui, visiblement touchée à la cuisse, restait au sol. La Parisienne regagnait sa place sur le terrain avant de finalement laisser ses partenaires à 10, sans incidence. Une victoire 2-1 pour les Bleues, premières de leur groupe et qualifiées pour les 1/4 de finale où elles affronteront le Brésil. Pour rappel, le Canada, malgré ses trois victoires en trois matches, hérite de la 2e place en raison de sa pénalité de 6 points liée à l’affaire du drone.