Lorient annonce une baisse temporaire des salaires

Avec l'épidémie de covid-19, les clubs français font face à une crise sanitaire et économique. Les écuries tricolores doivent donc se serrer la ceinture et comptent sur les joueurs pour jouer le jeu et faire un effort financier. Ce mardi, le FC Lorient a fait une annonce à ce sujet : «suite à la réunion entre l’UNFP et les représentants des présidents de clubs autour des conséquences économiques liées à la crise sanitaire, le FC Lorient a mené des discussions avec l’encadrement du club et les joueurs. Les discussions ont abouti à des accords de gré à gré et sans contrepartie avec la majorité des acteurs concernés. Ces accords statuent pour la plupart sur une baisse de salaire temporaire et une réduction des primes contractuelles. Ces réductions, discutées avec chacun en fonction de sa situation particulière, s’appliqueront sur une période de six mois».

La suite après cette publicité

Le président Loïc Féry a confié ensuite : « je tenais à remercier sincèrement les membres du staff technique et les joueurs qui ont accepté un effort significatif pour aider le club à surmonter cette période délicate. Dans une situation totalement inédite pour notre sport, leur engagement personnel figure comme un nouvel exemple de la réelle solidarité qui existe au sein de l’institution FC Lorient, fortement affectée par la crise du COVID et ses conséquences sur les revenus du club en 2020/21.» Un joli geste de solidarité.