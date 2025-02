Bayern Munich : on n’arrête plus le phénomène Michael Olise !

À double visage, le Bayern Munich de Vincent Kompany continue de se chercher. Ce mercredi en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow, le club allemand a montré plusieurs versions de lui-même. Parfois dominateur, mais stérile, le Rekordmeister a affiché de grosses lacunes en fin de match pour conserver une courte victoire 2-1. Dans un match qui laisse, au final, un sentiment mitigé entre un résultat positif et un contenu très perfectible. Toutefois, une satisfaction ressort de cette rencontre et comme souvent, c’est la même, il s’agit de Michael Olise.

L’ailier droit français qui est arrivé cet été de Crystal Palace contre 53 M€ est devenu en quelques mois l’un des trois piliers de l’attaque bavaroise derrière Harry Kane et Jamal Musiala. Le joueur de 23 ans comptabilise ainsi 11 buts et 12 offrandes en 32 matches. En Ligue des Champions, il impressionne particulièrement avec 5 réalisations déjà à son compteur avec le but inscrit ce mercredi face au Celtic Glasgow. Troisième meilleur buteur et meilleur passeur de la formation allemand, Michael Olise a pris le dessus sur les concurrents à son poste que sont Leroy Sané, Serge Gnabry et Kingsley Coman.

Michael Olise a convaincu tout le monde

Face au Celtic Glasgow, le Français a encore été dans les bons coups en se procurant une occasion en début de match repoussée par Kasper Schmeichel à la 13e minute. Finalement, c’est juste avant la mi-temps que le Français allait délivrer les Bavarois en ouvrant le score. Sur un délice d’ouverture signé Dayot Upamecano, Michael Olise se jouait de Greg Taylor avant d’allumer la lucarne droite des Bhoys. Un but sublime qui a lancé les Bavarois sur le chemin du succès.

Consultant sur TNT Sports, Owen Hargreaves qui a porté le maillot du club allemand entre 2000 et 2007 n’a pas manqué de féliciter l’ailier français : «il pourrait être aussi bon que n’importe qui s’il le voulait. C’est aussi sa première participation à la Ligue des Champions, c’est un énorme saut par rapport à Crystal Palace. Il a fait un travail brillant là-bas, mais rejoindre une équipe comme le Bayern Munich, c’est tout à son honneur. Il a un calme devant le but, ce qui est vraiment unique, et je pense qu’il convient parfaitement à cette équipe du Bayern Munich.» Un très bel hommage pour Michael Olise qui a aussi son coach Vincent Kompany dans la poche.

Le technicien belge avait souligné la grande intelligence de jeu de Michael Olise : «Michael Olise est un joueur très cérébral. Il réfléchit beaucoup sur tous les sujets. Derrière cette façade, il est comme tous les autres joueurs que nous avons, il prend du plaisir dans son football. Il travaille dur, derrière ce côté très cérébral qui est parfois amusant à observer. Il a ses moments de solitude, disons-le comme ça, même sur le terrain. Mais au final, je constate qu’il est obsédé par son travail, le sens du détail dans tout ce qu’il fait. Le contrôle, la passe…» Déjà Kaiser en Allemagne, Michael Olise n’a de cesse d’impressionner de l’autre côté du Rhin.