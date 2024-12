AC Milan : à 16 ans, Francesco Camarda est déjà la nouvelle idole de l’Italie

À seulement 16 ans, Francesco Camarda pourrait faire tomber bien des records appartenant à Lamine Yamal ou Kylian Mbappé cette saison. Et on ne pourra pas dire que l’on ne l’avait pas vu venir, tant l’Italie parle de lui comme un prédestiné depuis l’âge de 12 ans. Il se murmure que l’attaquant de l’AC Milan aurait par exemple marqué plus de 500 buts en 90 matches avec les équipes de jeunes de son club. Forcément, ce type d’informations en appelle à la prudence de chacun et il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Ces dernières années, des Bojan ou Hachim Mastour, annoncés comme les stars du football de demain, s’étaient pris un mur en mettant les pieds chez les adultes. On souhaite bien entendu un succès différent à Francesco Camarda, et son club veille d’ailleurs à ne pas lui brûler les ailes.

Cette saison, Paulo Fonseca lui a ainsi accordé un peu plus de 100 minutes de jeu, réparties sur six rencontres, et il lui a également permis d’étrenner ses galons européens. En Ligue des Champions, le joueur de 16 ans a même touché du doigt son rêve de faire trembler les filets, mais devra finalement attendre. Face au Club Bruges fin octobre, il avait en effet célébré son but avec hystérie, seulement dix minutes après son entrée en jeu, pensant permettre à son club de porter l’addition à 4-1 (l’AC Milan s’était imposé 3-1) avant d’être refroidi par le VAR pour un hors-jeu. Hier face à l’Étoile Rouge de Belgrade, il n’a pas non plus marqué, mais il a au moins permis à Tammy Abraham d’offrir un succès aux Rossoneri (2-1) après avoir vu sa tête heurter la barre transversale. D’ailleurs, sa tentative a finalement été comptabilisée comme une passe décisive par l’UEFA, ce qui n’a pas échappé à la presse italienne, en extase devant le phénomène.

L’Italie s’incline devant le phénomène

«La starlette de 16 ans a rendu San Siro fou. Après le but refusé contre Bruges, Camarda a cette fois frappé sur la barre transversale. Mais Abraham l’a remercié en allant le voir et lui soufflant "c’est grâce à toi". Quand Francesco est entré en jeu, dans un San Siro plutôt découragé jusqu’ici par le scénario du match, c’est comme une étincelle qui a ravivé le stade. Il s’est animé en scandant son nom, comme on le fait avec ceux dont on attend quelque chose d’important. L’affection des Rossoneri pour ce garçon est incommensurable et a été récompensée en l’espace de quatre minutes avec ce geste décisif», écrit la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. D’ici à la fin de la phase de ligue, Camarda pourrait tout de même avoir deux nouvelles opportunités de débloquer son compteur en C1, d’abord face à Gérone, le 22 janvier, puis le Dinamo Zagreb, le 29.

En cas de but, le plus jeune joueur italien de l’histoire de la compétition ferait exploser le record d’un certain Ansu Fati, plus jeune buteur de C1 à ce jour (il avait marqué à 17 ans et 40 jours, alors que Camarda fêtera ses 17 ans qu’en mars). On ne sait pas si Camarda jouera, mais en tout cas, Paulo Fonseca a souhaité mettre en l’avant la prestation de son joueur prodige hier soir : «c’est exactement ce que je veux voir. Je suis satisfait car Abraham et Camarda sont entrés en jeu, et ils ont tout de suite été impactants et décisifs dans notre victoire (…) S’il est nécessaire de faire jouer les garçons de la Primavera (l’équipe réserve), je le ferai. Sans problèmes», exprimait le Portugais, qui, à l’inverse, n’avait pas hésité à tancer une partie de ses titulaires. Pour le quotidien italien Il Messaggero, Camarda a été l’une des «quelques notes positives» du match d’hier, et est «désormais devenu une idole des supporters.» À lui de justifier ce nouveau statut.