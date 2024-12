Ça chauffe entre Paulo Fonseca et les joueurs de l’AC Milan

Parfois, dans le football, une victoire peut amener de gros coups de gueule. Et c’est ce qu’il s’est passé à l’AC Milan. Les Rossoneri n’ont pas brillé face à l’Étoile rouge de Belgrade, mais ils ont su s’imposer aux forceps, grâce à un but inscrit à la 87e minute par Tammy Abraham. Un succès 2 buts à 1 qui permet aux Lombards d’être douzièmes du classement de la Ligue des Champions avec 12 points et quasiment assurés de disputer au moins les barrages. Mais cette victoire étriquée n’a pas plu, mais alors pas du tout, à Paulo Fonseca, le coach milanais. À l’issue de la rencontre, l’ancien entraîneur du LOSC n’a pas hésité à charger ses joueurs.

« Je sais que je travaille tous les jours pour bien faire et apprendre des choses à l’équipe. Je ne sais pas si tous les membres de l’équipe peuvent en dire autant. Nous avons l’ambition d’arriver ici et de tout donner… et nous ne l’avons pas fait. Quand on aborde un match décisif comme celui-ci et qu’on a ce genre d’attitude, sans tout donner pour ce maillot, les choses sont difficiles. Nous avons l’obligation de tout donner. On peut rater une passe, mais c’est difficile de regarder ça. Je n’arrêterai jamais. J’ai la conscience tranquille. S’il faut faire venir les garçons de la Primavera ou du Milan Futuro, je le ferai. Sans problème ».

Hernandez encore visé

Relancé après cette charge contre ses joueurs, Paulo Fonseca semblait épuisé, comme s’il avait pris part au match. « Suis-je aussi fatigué que si j’avais joué ? Pire encore. Je ne peux pas être satisfait de cette performance. Je ne suis pas en colère, mais triste. Bien sûr, nous avons gagné et nous sommes en bonne position, mais c’est comme ça que je suis. Parfois, je suis aussi fatigué de me battre contre ces choses. » Ce n’est pas la première fois que le Portugais prend en grippe son effectif. On se souvient, par exemple, de ses accrochages avec Rafael Leão et Theo Hernandez que Fonseca a souvent agacés en les mettant sur le banc de touche.

Et cette fois encore, le latéral gauche de l’équipe de France serait encore visé. Selon la Gazzetta dello Sport, Hernandez a agacé par sa prestation confuse et surtout apathique. Le Français a même réussi à récolter un carton jaune « gratuitement » en mettant en jeu un deuxième ballon sur le terrain. Dans le dur depuis des semaines, l’ancien Merengue s’était déjà fait tacler sévèrement par la presse italienne. Aujourd’hui, il semble plus que jamais perdu. Enfin, Tomori a lui aussi énervé son coach en se faisant avertir alors qu’il se trouvait sur le banc de touche. Résultat : il sera suspendu pour le prochain match contre Girona. Le retour à l’entraînement s’annonce tendu.