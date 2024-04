Majorque : harcelé et menacé, un joueur ferme ses réseaux sociaux

Visiblement, même si l’affiche entre l’Athletic Club et Majorque en finale de Coupe du Roi n’était pas si alléchante, plusieurs événements ont émaillé en parallèle. Ainsi, en plus d’une rencontre accrochée qui s’est terminée par une victoire des Basques aux tirs au but, on parle malheureusement encore de cette finale pour de tristes anicroches. Outre l’affrontement entre supporters qui a eu lieu en amont de la rencontre à Séville, un joueur majorquin a été victime de harcèlement après le match.

En effet, comme le rapportent de nombreux médias espagnols, Pablo Maffeo a été ciblé par des supporters espagnols qui ont remis des photos de son altercation avec Vinicius pour le tourner en ridicule. En effet, le latéral droit avait été aux prises avec l’ailier brésilien lors du dernier match face au Real Madrid et avait demandé à son adversaire de se taire en l’invitant à pleurer et en montrant son écusson. Mais alors que Majorque affronte les Merengues en fin de semaine, l’ancien joueur de Manchester City a décidé de fermer son compte X, ex-Twitter, et de limiter les commentaires sur son compte Instagram.