Bayern Munich-Real Madrid : les compositions probables

Ce soir, le Bayern Munich va retrouver une vieille connaissance en la personne de Carlo Ancelotti. Entre 2016 et 2017, l’Italien s’est assis sur le prestigieux banc bavarois. Forcément, les Allemands se méfient du Mister, qui connaît le club comme sa poche et qui a une solide expérience. Hier, en conférence de presse, Joshua Kimmich comme Thomas Tuchel ont encensé Ancelotti, un technicien qui fait peur. Mais au sein de l’Allianz Arena, les Munichois ne comptent pas se présenter en victimes et espèrent remporter la 1/2 finale aller de la Ligue des champions ce soir.

Pour y parvenir, Tuchel devra faire sans plusieurs joueurs, notamment Kingsley Coman, Sacha Boey ou encore Bouna Sarr. Mais il pourra compter sur une bonne partie de son groupe, qui était pourtant décimé ces derniers jours. Ainsi, TT devrait opter pour un 4-2-3-1 avec l’inusable Manuel Neuer pour garder les cages. Devant lui, on devrait retrouver une ligne de quatre composée, de gauche à droite, Noussair Mazraoui, Eric Dier, Matthijs de Ligt et Joshua Kimmich. Il existe toutefois une incertitude concernant le défenseur néerlandais, qui pourrait être finalement remplacé dans l’axe par Kim Min-jae.

Quelques doutes d’un côté comme de l’autre

Dans l’entrejeu, le duo Leon Goretzka-Konrad Laimer aura fort à faire. Pour soutenir Harry Kane, aligné en pointe, Tuchel devrait miser sur Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala et Leroy Sané. Une équipe qui a fière allure et qui risque de poser quelques problèmes au Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti a plusieurs atouts dans sa manche pour faire plier les Bavarois. Ce, même s’il doit se passer des services de Dani Carvajal (suspendu) et David Alaba (blessé). Ainsi, l’Italien devrait a priori miser sur un 4-4-2. Malgré le retour de blessure de Thibaut Courtois, qui est dans le groupe, c’est bien Andriy Lunin qui gardera les buts ce soir.

En défense, Ferland Mendy, à gauche, et Lucas Vázquez, qui compensera l’absence de Carvajal au poste de latéral droit, seront titulaires. Dans l’axe central, Antonio Rüdiger sera accompagné d’Aurélien Tchouaméni. Un doute subsiste toutefois car certains médias indiquent que Nacho pourrait être présent dans le onze de départ à la place du Français, qui retrouverait une place au milieu. Dans l’entrejeu justement, on devrait retrouver le quatuor Jude Bellingham-Toni Kroos-Eduardo Camavinga-Fede Valverde. Si Tchouameni n’est finalement pas aligné en défense, il prendrait la place de Camavinga au milieu. Enfin, pas de surprise devant puisque Rodrygo et Vinicius Jr seront là. Les Merengues comme les Bavarois vont sortir le grand jeu ce soir.

