OL - Valenciennes : les compositions sont tombées

Place à la première demi-finale de la Coupe de France 2024 ce mardi avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et Valenciennes. A domicile, les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart au lieu d’Anthony Lopes. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico en défense. Orel Mangala, Maxence Caqueret et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu. Ernest Nuamah et Saïd Benrahma soutiennent le buteur Alexandre Lacazette.

De leur côté, les Nordistes s’articulent dans un 5-2-3 avec Jean Louchet dans les cages derrière Souleymane Basse, Allan Linguet, Lucas Woudenberg, Joffrey Cuffaut et Ilyes Hamache. Jean-Éric Moursou et Julien Masson constituent le milieu de terrain avec Makabi Lilepo et Anthony Knockaert dans les couloirs. Devant, Siriné Doucouré est seul en pointe.

Les compositions

Olympique lyonnais : Perri – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Mangala – Nuamah, Lacazette, Benrahma

Valenciennes : Louchet – Basse, Linguet, Woudenberg, Cuffaut, Hamache – Moursou, Masson – Lilepo, Doucouré, Knockaert