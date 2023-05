Un ancien Ballon d’Or réclame le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

La suite après cette publicité

Légende incontestée du Real Madrid et probablement plus grand joueur de l’histoire du club, selon les goûts, Cristiano Ronaldo avait pris la décision de quitter la capitale espagnole sur fond de tension en 2018. Deux dernières piges européennes, d’abord à la Juventus (2018-2021), puis à Manchester United (2021-2022), avaient précédé son départ pour Al Nassr cet hiver. Un départ qui avait fait couler beaucoup d’encre et qui suscite encore aujourd’hui des interrogations, notamment chez la légende Rivaldo. Dans un entretien accordé à AS, le Ballon d’Or 1999 a évoqué le choix du Portugais de rallier l’Arabie Saoudite. Selon lui, CR7 pourrait encore avoir un rôle à jouer au Real Madrid, malgré ses 38 ans.

«Je comprends que parfois les joueurs soient dupés par le gros contrat qu’ils signent en Arabie Saoudite, mais là-bas la vie est plus fermée et le football n’est pas toujours aussi facile que prévu, a souligné l’ancien joueur du FC Barcelone. Ainsi, vous traversez peut-être une phase de déception et même de réflexion. Ce serait bien pour lui et pour le football de voir Cristiano Ronaldo revenir au Real Madrid pour terminer sa carrière. Bien sûr, les supporters doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas exiger de lui la même chose que lorsqu’il avait 25 ou 26 ans, mais il peut toujours aider le club dans plus de conquêtes.»

