MU : Marcel Sabitzer ne veut pas partir

Depuis son départ de Leipzig en 2021 pour le Bayern Munich, l’international autrichien Marcel Sabitzer n’a pas su montrer son meilleur niveau. A tel point que le club bavarois décidait de prêter le milieu de 29 ans du côté de Manchester United cet hiver. Et sous les ordres d’Erik ten Hag, il est vite devenu un élément important profitant de la blessure d’Eriksen.

Prêté sans option d’achat, Marcel Sabitzer aimerait bien rester définitivement chez les Red Devils comme il l’a confié en conférence de presse. «C’est un contrat de prêt sans option. La situation sera évaluée à l’été. Mais je peux dire pour moi-même : j’ai trouvé ma place ici. Je connais la Premier League maintenant et je peux dire : Il n’y a rien de mieux, de plus intense et de plus dur".»

