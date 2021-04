La composition très remaniée du Bayern Munich contre l'Union Berlin

Après avoir perdu 3-2 contre le Paris Saint-Germain lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich retrouve la Bundesliga. Doté de sept points d'avance sur le RB Leipzig à 7 journées de la fin, le club bavarois a décidé de remanier son équipe pour le compte de la 28e journée. À domicile contre l'Union Berlin, les joueurs d'Hans-Dieter Flick se présentent dans un 4-2-3-1 assez surprenant.

Si Manuel Neuer occupe les cages, Bouna Sarr, Jérôme Boateng, Javi Martinez et Josip Stanišić composent la défense. Le double pivot est assuré par Tiago Dantas et Joshua Kimmich tandis qu'Eric Maxim Choupo-Moting est soutenu en attaque par Jamal Musiala, Thomas Müller et Kingsley Coman.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Sarr, Boateng, Martínez, Stanisic - Kimmich, Tiago Dantas - Coman, Müller, Musiala -Choupo-Moting

Union Berlin : Luthe - Friedrich, Knoche, Lenz - Trimmel, Andrich, Promel, Bulter - Endo - Musa, Kruse