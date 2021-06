Tottenham : la piste Antonio Conte abandonnée

Alors que la rumeur Antonio Conte (51 ans) semblait se refroidir au fil des heures, The Telegraph assure que la piste menant au technicien italien récemment sacré champion d'Italie avec l'Inter Milan est bel et bien abandonnée par les Spurs. Le média précise que les deux parties ont fait part de leur inquiétude à l'idée de le voir succéder à José Mourinho. De plus, il se murmure que l'ancien coach de Chelsea ou encore de la Juve n'aurait pas vraiment été convaincu par le projet de Tottenham.

Les Spurs souhaitent que le nouvel entraîneur ait la volonté de lancer les jeunes du club dans le grand bain, un fait sur lequel les deux parties n'étaient vraisemblablement pas d'accord. Le club présidé par Daniel Levy, qui a viré José Mourinho et qui avait confié l'intérim au jeune Ryan Mason, va donc devoir se tourner vers un autre manager alors qu'Antonio Conte était devenu la cible prioritaire sur le marché ces derniers jours. Les bruits de couloir concernant Mauricio Pochettino semblent s'être calmés ces dernières heures, reste à savoir si cela va les raviver de plus belle...