Ruben Amorim annonce le pire à Manchester United !

C’était jour de première, hier, pour Rúben Amorim. Arrivé depuis environ deux semaines à la tête de Manchester United, l’ancien coach du Sporting CP passait le test du feu sur la pelouse d’Ipswich Town. Après avoir passé les premiers jours à s’acclimater à sa nouvelle équipe, le coach de 39 ans lui a fait assimiler ses idées de jeu et sa philosophie. Un processus qui va prendre du temps et qui avait besoin d’une première évaluation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entame était parfaite.

Sur un bon déboulé côté droit d’Amad Diallo, Marcus Rashford avait surgi pour marquer au premier poteau (2e, 0-1). Un avantage qui ne tiendra pas jusqu’à la pause puisque l’égalisation viendra d’Omari Hutchinson (43e, 1-1). Parfois tancé par un promu qui a pressé haut et perturbé le 3-4-3 mis en place par Ruben Amorim, Manchester United aura aussi montré quelques séquences intéressantes, mais cela n’a pas suffi pour obtenir une première victoire et lancer idéalement ce nouveau cycle.

Ruben Amorim pense que ça va prendre du temps

D’autant plus que le gardien André Onana aura livré un bon match en retardant le retour au tableau d’affichage des Tractor Boys. Et Ruben Amorim est bien conscient que le match nul a été obtenu en grande partie grâce à la prestation du gardien camerounais et a prévenu les fans qu’ils allaient devoir s’attendre à voir Manchester United souffrir un moment : « je sais que c’est frustrant pour les fans, mais nous changeons tellement de choses en ce moment avec beaucoup de matchs qui arrivent. Nous allons souffrir pendant une longue période et nous allons essayer de gagner des matchs, cela prendra du temps. Nous devons gagner des matchs, mais nous aurions pu perdre sans Onana. Je pense donc que nous devons comprendre cela et réfléchir et être pragmatiques, car ces gars ont eu deux jours pour s’entraîner pour changer autant de choses. »

S’il est content de la volonté de son groupe d’appliquer ses idées, l’ancien du Sporting CP sait que son équipe a besoin de continuité pour reproduire au mieux le plan de base : « c’est difficile de s’attendre à quelque chose maintenant. Ce n’est pas une surprise, mais il faut le voir en match. C’est pourquoi j’étais un peu inquiet, parce qu’on ne peut pas comprendre ce qui va se passer en match. C’est ce que j’ai ressenti. Ils ont essayé, ils ont trop réfléchi pendant le match et c’est normal. Nous commençons très bien, mais ensuite nous aurions dû avoir plus de possession de balle, garder le ballon et parfois, nous avions le ballon en défense et le reste des gars étaient trop coincés parce qu’ils se demandaient où ils devaient être. »

Rúben Amorim n’a pas voulu accabler ses joueurs, bien au contraire, il sait que son arrivée récente n’a pas permis d’avancer très vite, d’autant que de nombreux internationaux étaient occupés lors de la trêve internationale. Il a aussi soutenu que son idée était la bonne et que cela va payer, même si cela prendra sûrement du temps : « c’est difficile pour les joueurs de faire face à tout en trois jours, mais nous n’allons pas oublier la nouvelle idée. Je pense que c’est pour cela que j’ai été amené ici au milieu de la saison et nous essayons de faire face aux choses auxquelles ils sont habitués. L’année prochaine, au même stade, soit nous serons là avec les mêmes problèmes ou alors, nous commençons maintenant, nous risquons un peu, nous souffrons un peu et l’année prochaine, nous serons meilleurs à ce stade, donc nous devons prendre un peu de risques. » Rúben Amorim a annoncé la couleur et les prochaines semaines de Manchester United pourraient être compliquées…