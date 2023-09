Qualifs Euro 2024 : le Kazakhstan solide face à l’Irlande du Nord grimpe à la 2e place

Petite sensation dans le groupe H des qualifications pour l’Euro 2024, le Kazakhstan restait sur une défaite 1-0 face à la Finlande et devait réagir sous peine de voir ses chances se réduire. Face à l’Irlande du Nord cinquième avec trois points, les Léopards des Neiges n’avaient pas le droit à l’erreur.

Cela s’est vite goupillé puisque peu avant la demi-heure de jeu, le jeune buteur Maksim Samorodov trouvait la faille pour les locaux (27e). Tenant jusqu’au bout cet avantage de 1-0, le Kazakhstan s’impose et remonte à la 2e place à hauteur de la Finlande et avec deux points de plus que le Danemark et la Slovénie. Ces trois nations joueront ce soir. Pour l’Irlande du Nord, cette défaite est quasiment synonyme d’élimination.