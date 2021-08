Liverpool : Andrew Robertson prolonge jusqu'en 2026

Liverpool a officialisé la prolongation du contrat de son latéral gauche écossais Andrew Robertson jusqu'en 2026. Il est le cinquième cadre de l'équipe première à renouveler son bail avec les Reds, après Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker et Virgil van Dijk. A 27 ans, il a disputé 177 rencontres avec le club de la Mersey, remportant la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020.

La suite après cette publicité

L'international aux 48 sélections s'est dit ravi de la signature de ce nouveau contrat : «Évidemment, lorsque les négociations ont commencé et qu'il semblait que mon avenir allait être ici à plus long terme que ce qu'il était, alors je pense que ce n'est pas un secret que je suis heureux dans ce club. Je veux rester dans ce club aussi longtemps que possible et prolonger mon séjour, c'est toujours un moment heureux pour moi, pour ma famille. Nous sommes installés ici, nous aimons tout de ce club de football et je suis heureux que le voyage continue».