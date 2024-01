Le PSG pense à un surprenant site pour son nouveau stade

Après l’abandon du projet de rachat du stade de France la semaine dernière, et avec des négociations qui tardent pour l’agrandissement du Parc des Princes, le PSG réfléchit à d’autres alternatives. Pour accroître ses revenus liés à la billetterie, le club de la capitale veut être propriétaire de son enceinte. L’Équipe nous apprend que le PSG pense à le construire à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), non loin de la base de loisirs et du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet emplacement aurait l’avantage d’être accessible pour les supporters en étant bien desservi, mais également pour les joueurs et les membres du club, après une proximité avec Poissy et le nouveau centre d’entraînement.

Pour acquérir le terrain, le PSG devra négocier le Conseil général des Yvelines, propriétaire des lieux. D’autres hypothèses sont également envisagées. Il était question notamment de construire le nouveau stade sur l’hippodrome de Saint-Cloud ou à proximité du centre d’entraînement à Poissy. Mais ces deux propositions semblent plus compliquées…