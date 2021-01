FA Cup : Manchester United vient à bout de Liverpool

Hier soir, tenant du titre, Arsenal a quitté la Coupe d'Angleterre au stade des 1/16es de finale, écarté par Southampton. Cet après-midi à Old Trafford, c'était au tour de Manchester United de recevoir Liverpool pour une place en 8e de cette FA Cup. En difficulté en Premier League, où ils n'ont plus gagné depuis cinq matches, les Reds trouvaient l'ouverture par Mohamed Salah (0-1, 18e), aligné en compagnie de Roberto Firmino et Curtis Jones aux avant-postes. Mais Manchester United réagissait par Mason Greenwood, superbement servi par Marcus Rashford (1-1, 26e). Les Red Devils dominaient outrageusement le premier acte, mais on en restait à 1-1 à la pause.

En seconde période, il ne fallait que trois minutes à Marcus Rashford pour donner l'avantage à Manchester United. Mason Greenwood lui rendait la pareille (2-1, 48e). Mais les Reds trouvaient les ressources pour réagir. Roberto Firmino offrait sa deuxième passe décisive de la soirée à Mohamed Salah (2-2, 58e). Dans ce match animé, c'est le taulier des Red Devils, Bruno Fernandes qui donnait un avantage définitif aux Mancuniens, sur coup franc (3-2, 68e). Edinson Cavani manquait l'opportunité d'assurer un succès plus large dans le final. Sa tête heurtait le poteau (88e). Manchester United file en 8es de finale de la FA Cup, où il retrouvera West Ham. Liverpool ne sort pas la tête de l'eau.